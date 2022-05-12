В Луганской области оккупанты направляют транзитный газ на неподконтрольные территории

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, случаи самовольного вмешательства заметили в захваченном Новопскове. Там проходит магистральный газопровод "Союз". Оккупанты незаконно вмешались на промплощадку и осуществили отбор транзитного газа, перенаправив его на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей.

Гайдай добавил, что ситуация в Луганской области сейчас сверхсложная. В регионе совсем нет электроэнергии и воды. Газоснабжение еще есть в пяти населенных пунктах (около 21 тысячи абонентов).