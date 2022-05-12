У Луганській області окупанти направляють транзитний газ на непідконтрольні території

У Луганській області зафіксували випадки незаконного втручання у роботу магістральних газопроводів. Таким чином окупанти направляють транзитний газ на непідконтрольні Україні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, випадки самовільного втручання помітили у захопленому Новопскові. Там проходить магістральний газопровід "Союз". Окупанти незаконно втрутилися на проммайданчик та здійснили відбір транзитного газу, перенаправивши його на непідконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей.

Гайдай додав, що ситуація у Луганській області наразі надскладна. В регіоні зовсім немає електроенергії та води. Газопостачання ще є у п'яти населених пунктах (близько 21 тисячі абонентів).