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В Луганской области оккупанты начали подготовку к "референдуму"

Фото: в Луганской области оккупанты готовятся к референдуму (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

На оккупированной территории Луганской области россияне начали подготовку к "референдуму".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Началась определенная подготовка к "референдуму", но настоящие результаты оккупантам не нужны, потому что все равно нарисуют желаемые показатели", - сказал Гайдай.

Он добавил, что на самом деле проводить референдум по сути не для кого, ведь многие люди покинули зону боевых действий на оккупированной Луганской области.

"Только из Северодонецка эвакуировались около 100 тысяч населения - не это ли является достойным ответом на вопрос желания или нежелания присоединиться к РФ?" - говорит глава ОВА.

Он добавил, что сейчас в городах, где были активные боевые действия, гуманитарная ситуация критическая, на улицах до сих пор лежат тела погибших, их никто не забирает, жара делает свое дело.

Напомним, в администрации Путина есть приказ о проведении "референдумов" на захваченных территориях Украины до 15 сентября.

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Луганск