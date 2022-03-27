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В Луганской области обстрелы не утихают по всей линии фронта. Бои за Рубежное продолжаются

Фото: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на 27 марта в Луганской области обстрелы не утихают по всей линии фронта. Бои за город Рубежное продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

При этом он отмечает, что несмотря на условный "режим тишины" все же удалось вывезти 500 человек.

"Самое главное, что смогли эвакуировать рубежан из отдаленных районов. Есть один сломанный автобус, однако нам пришли на помощь, и уже два едут из Хмельницкой области. Бои за Рубежное продолжаются, у врага успеха нет, обстрелы не утихают по всей линии луганского фронта", - рассказал Гайдай.

Напомним, сегодня в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, в результате обстрелов со стороны оккупантов горели жилые дома. Трех человек спасли из-под завалов. Два человека были ранены и госпитализированы.

Ранее сообщалось, что 26 марта по Лисичанску российские оккупанты ударили "Точкой-У" и "Градами".

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