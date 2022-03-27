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У Луганській області обстріли не вщухають по всій лінії фронту. Бої за Рубіжне тривають

Фото: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на 27 березня в Луганській області обстріли не вщухають по всій лінії фронту. Бої за місто Рубіжне тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Прі цьому він зазначає, що попри умовний "режим тиші" все ж вдалося вивезти 500 людей.

"Найголовніше, що змогли евакуювати рубіжан з віддалених районів. Маємо один зламаний автобус, проте нам прийшли на допомогу, і вже два їдуть з Хмельниччини. Бої за Рубіжне тривають, ворог успіху немає, обстріли не вщухають по всій лінії луганського фронту", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, сьогодні в Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, внаслідок обстрілів з боку окупантів горіли житлові будинки. Трьох людей врятували з-під завалів. Двоє людей були поранені й госпіталізовані.

Раніше повідомлялося, що 26 березня по Лисичанську російські окупанти вдарили "Точкою-У" та "Градами".

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