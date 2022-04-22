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В Луганской области из-за обстрелов почти 110 тысяч потребителей без света

В Луганской области нет света (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в области без электроэнергии находится 109 071 потребителей, без газа - 108 715 абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

Отмечается, что ремонтируют свет и газ только там, где это еще возможно.

"В начале вторжения россияне разрушали отдельные объекты критической инфраструктуры, тогда ремонты происходили более быстро. Сейчас уничтоженных электроподстанций, трансформаторов, газораспределительных и насосных станций - тысячи. Глобально все можно отстроить только после войны. Восстановление света, воды или газа - точечные", - написал Гайдай.

В частности, чуть больше потребителей с газом стало в Лисичанске и Северодонецке.

Также без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (108 715 абонентов) - 30 полностью и 8 частично.

Кроме того, обесточены 34 населенных пункта - 21 полностью и 13 частично. К тому же 109 071 потребителей находятся без электроэнергии.

Ранее мы сообщали, что оккупанты срывают эвакуацию с Рубежного. Сообщается, что автобус не доехал из-за обстрелов.

Также мы писали, что ВСУ отбили попытки штурма противником населенных пунктов в Луганской области.

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