В Луганской области из-за обстрелов почти 110 тысяч потребителей без света

Отмечается, что ремонтируют свет и газ только там, где это еще возможно.

"В начале вторжения россияне разрушали отдельные объекты критической инфраструктуры, тогда ремонты происходили более быстро. Сейчас уничтоженных электроподстанций, трансформаторов, газораспределительных и насосных станций - тысячи. Глобально все можно отстроить только после войны. Восстановление света, воды или газа - точечные", - написал Гайдай.

В частности, чуть больше потребителей с газом стало в Лисичанске и Северодонецке.

Также без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (108 715 абонентов) - 30 полностью и 8 частично.

Кроме того, обесточены 34 населенных пункта - 21 полностью и 13 частично. К тому же 109 071 потребителей находятся без электроэнергии.