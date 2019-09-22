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В Луганской области обнаружили схрон боеприпасов боевиков

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 10:55
В Луганской области обнаружили схрон боеприпасов боевиков
Фото: изъятый арсенал (lg.npu.gov.ua)

Боеприпасы обнаружили на территории бывшей дислокации боевиков

В Луганской области правоохранители обнаружили и изъяли схрон боеприпасов боевиков так называемой "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, схрон боевиков был обнаружен на территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье, где раньше было место дислокации незаконного вооруженного формирования "Всевеликого войска донского".

Правоохранители изъяли 2 гранатомета, минометную мину 80-го калибра, два капсюля детонатора, две главные части снаряда РПГ-7, 30 взрывателей для мины МП255, шесть ручных гранат, четыре запала и почти 1500 патронов различного калибра.

"Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в городе Константиновка правоохранители изъяли схрон боеприпасов. Арсенал нашел местный житель и сообщил об этом полицейским. Схрон находился на расстоянии около километра до жилых домов.

РБК-Украина писало, что в Киевской области правоохранители изъяли 10 предметов похожих на пистолеты, части для пистолетов, а также 1400 предметов похожих на патроны калибра 7х62 и 9 мм

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Новости Украины ЛуганскСхронбоеприпасы
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