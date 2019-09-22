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У Луганській області виявили схрон боєприпасів бойовиків

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 10:55
У Луганській області виявили схрон боєприпасів бойовиків
Фото: вилучений арсенал (lg.npu.gov.ua)

Боєприпаси виявили на території колишньої дислокації бойовиків

У Луганській області правоохоронці виявили та вилучили схрон боєприпасів бойовиків так званої "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, схрон бойовиків був виявлений на території навколо покинутої шахти в місті Привілля, де раніше було місце дислокації незаконного збройного формування "Всевеликого війська донського".

Правоохоронці вилучили 2 гранатомети, мінометну міну 80-го калібру, два капсулі детонатора, дві головні частити снаряду РПГ-7, 30 підривників до міни МП255, шість ручних гранат, чотири запали та майже 1500 набоїв різного калібру.

"Даний факт зареєстровано, проводитися подальша перевірка та вживаються заходи зі встановлення власника вилученого", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області у місті Костянтинівка правоохоронці вилучили схрон боєприпасів. Арсенал знайшов місцевий житель і повідомив про це поліцейським. Схрон знаходився на відстані близько кілометра до житлових будинків.

РБК-Україна писало, що у Київській області правоохоронці вилучили 10 предметів схожих на пістолети, частини для пістолетів, а також 1400 предметів схожих на патрони калібру 7х62 і 9 мм.

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Новини України ЛуганськСхронбоеприпасы
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