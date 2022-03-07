UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луганской области обесточены 36 населенных пунктов

Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области по состоянию на утро 7 марта обесточены 36 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 70 251 потребитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook.

В Луганской области 22 населенных пункта полностью лишены электроэнергии, еще 14 - обесточены частично.

Из-за этого в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с водоснабжением. В частности, частично отсутствует вода в населенных пунктах Попасная, Нижнее, Нижнее-1, Новотошковка, Лисичанск (район Стеклозавода, Переездная, микрорайоны завода РТИ, район шахты Матросская). Также без воды осталась часть жителей Золотого из-за порывов на сетях.

Кроме того, в Лисичанске частично отсутствует тепло. В Северодонецке повреждена котельная, поэтому от газоснабжения отключено 180 многоквартирных домов.

Напомним, вчера из-за повреждения газопровода часть Донецкой и Запорожской областей остались без газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину