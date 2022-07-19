В Луганской области невозможно установить количество погибших: в ОВА назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая во время брифинга.

"Мы не знаем, сколько погибло (гражданских в Луганской области - ред.). Настолько плотные были обстрелы, что иногда люди не могли забрать тех, кто погиб в течение нескольких дней или даже недель", - заявил Гайдай.

При этом он добавил, что те люди, которые пытались забрать тела убитых россиянами людей, могли так же погибнуть под следующими обстрелами.

"Это очень тяжелая ситуация и такой плотности огня не было нигде в Украине, только вот Донецкая и Луганская области попали под такие обстрелы", - добавил глава Луганской ОВА.