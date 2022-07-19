В Луганській області неможливо встановити кількість загиблих: в ОВА назвали причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая під час брифінгу.

"Ми не знаємо, скільки загинуло (цивільних у Луганській області - ред.). Настільки щільні були обстріли, що іноді люди не могли забрати тих, хто загинув протягом декількох днів або навіть тижнів", - заявив Гайдай.

При цьому він додав, що ті люди, які намагалися забрати тіла вбитих росіянами людей, могли так само загинути під наступними обстрілами.

"Це дуже важка ситуація і такої щільності вогню не було ніде в Україні, тільки от Донецька та Луганська області потрапили під такі обстріли", - додав голова Луганської ОВА.