У Луганській області через негоду понад тисяча абонентів добу перебувають без світла

Повністю знеструмлені три населених пункти

У Луганській області через грозу вже добу без світла перебувають три населених пункти, ще 14 - залишилися без електрики частково. Про це повідомляє ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання".

Загалом унаслідок негоди без світла залишилися 1244 споживачів, у тому числі 545 абонентів у місті Рубіжне.

Водночас вночі ремонтникам вдалося відновити електрику для 6,4 тисяч споживачів у Попаснянському районі (Кримське, Оріхове, Новотошківка, Тошківка, Нижнє, Нижнє-1, Грачеве) та 2,3 тисячам споживачів міста Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, 14 липня сталося аварійне знеструмлення шахти у населеному пункті Тошківка. В результаті події під землею виявилося майже 90 шахтарів.

15 липня 90 шахтарів, які протягом 6 годин були заблокованими під землею в зв'язку із знеструмленням населеного пункту, вивели на поверхню.