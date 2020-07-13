В Луганской области ликвидировали лесной пожар

Пожар был полностью потушен в 17:20
В Луганской области спасатели полностью ликвидировали лесной пожар. Пожар произошел 6 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По словам спасателей, пожар в Новоайдаровском районе полностью потушен в 17:20 в понедельник, 13 июля.
Напомним, лесной пожар в Луганской области охватил площадь около 5 тысяч гектаров. В результате происшествия погибли пять человек.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Луганской области 34 человека госпитализировали, из них 15 детей.
Кроме того, полиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области.