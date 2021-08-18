В Луганской области ко Дню независимости завершится ремонт 40 км трассы "Старобельск - Луганск - Донецк"

На участке трассы Н-21 от Старобельска до Штормового завершен ремонт, который проходил в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На дороге уже нанесена разметка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы автодорог в Луганской области.
40 км трассы будут завершены ко Дню Независимости. Основные работы были выполнены еще в 2020 году, что обеспечило проезд по дороге. В текущем году завершаются все работы, включая организацию дорожного движения.
Сейчас по всему маршруту Старобельск - Новоайдар продолжается устройство тротуаров и наружного освещения в населенных пунктах, через которые проходит трасса, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение дорожной разметки. На выезде из Старобельска уже подготовлена площадка для установки передвижного габаритно-весового комплекса.
Состояние дороги до старта ремонта было крайне неудовлетворительным. На некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было абсолютно изношено, а передвигаться по такой дороге было опасно. Дорога была разбита еще во время активных боевых действий, когда по ней передвигалась тяжелая техника.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году президентская программа охватит 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.