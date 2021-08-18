У Луганській області до Дня незалежності завершиться ремонт 40 км траси "Старобільськ - Луганськ - Донецьк"

40 км траси будуть завершені до Дня Незалежності. Основні роботи були виконані ще в 2020 році, що забезпечило проїзд дорогою. У поточному році завершуються всі роботи, включаючи роботи з організації дорожнього руху.

Наразі по всьому маршруту "Старобільськ - Новоайдар" триває влаштування тротуарів та зовнішнього освітлення у населених пунктах, через які проходить траса, встановлення дорожніх знаків, сигнальних стовпчиків та нанесення дорожньої розмітки. На виїзді із Старобільська вже підготовлено майданчик для встановлення пересувного габаритно-вагового комплексу.

Стан дороги до старту ремонту був вкрай незадовільним. На деяких ділянках на маршруті від Старобільська до Новоайдару дорожнє покриття було абсолютно зношене, а пересуватися по такій дорозі було небезпечно. Дорога була розбита ще під час активних бойових дій, коли нею пересувалася важка техніка.