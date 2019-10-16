В Луганской области изъяли арсеналы оружия боевиков

В Луганской области изъяли два схрона с оружием, которые ранее были оборудованы боевиками "Луганской народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Один из арсеналов был обнаружен в селе Запорожское Старовильского района. В нем находились ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловая шашка 200 грамм, взрыватель, три гранаты, гранатометный выстрел ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова.

Еще один схрон обнаружили в селе Райгородка Новоайдарского района. Во дворе нежилого частного дома были спрятаны четыре боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запала и почти 400 патронов калибра 7,62 мм.

Фото: схрон оружия (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сообщается, что в обоих случаях оружие было оставлено боевиками "ЛНР", которые находятся в розыске. Открыты уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области на территории заброшенной шахты в городе Приволье обнаружили схрон оружия боевиков. Ранее на этом месте находилась дислокация незаконного вооруженного формирования "Всевеликого войска донского".

Также РБК-Украина писало, что в городе Константиновка Донецкой области обнаружили арсенал оружия боевиков. Местный житель обнаружил сумку на окраине города, где находились более тысячи патронов, 10 гранат, шесть тротиловых шашек и взрыватели.