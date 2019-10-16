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У Луганській області вилучили арсенали зброї бойовиків

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 11:07
У Луганській області вилучили арсенали зброї бойовиків
Фото: схрон зброї (facebook.com/SecurSerUkraine)

Схрони зброї були виявлені в селах Запорізьке і Райгородка

У Луганській області вилучили два схрону зі зброєю, які раніше були обладнані бойовиками "Луганської народної республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Один з арсеналів був виявлений в селі Запорізьке Старовильского району. У ньому знаходилися ручний протитанковий гранатомет РПГ-22, тротилова шашка 200 грам, підривник, три гранати, гранатометный постріл ВОГ-25 та велику кількість набоїв до автомата Калашникова.

Ще один схрон виявили в селі Райгородка Новоайдарського району. На подвір'ї нежитлового приватного будинку були заховані чотири бойові гранати РГД-5 і Ф-1, чотири запалу і майже 400 патронів калібру 7,62 мм.

Фото: схрон зброї (facebook.com/SecurSerUkraine)

Повідомляється, що в обох випадках зброю було залишено бойовиками "ЛНР", які перебувають у розшуку. Відкриті кримінальні провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області на території занедбаної шахти у місті Привілля знайшли схрон зброї бойовиків. Раніше на цьому місці знаходилася дислокація незаконного збройного формування "Всевеликого війська донського".

Також РБК-Україна писало, що в місті Костянтинівка Донецької області виявили арсенал зброї бойовиків. Місцевий житель виявив сумку на околиці міста, де перебували більше тисячі патронів, 10 гранат, шість тротилових шашок і детонатори.

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