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В Луганской области инспектор ГПСУ требовал с пенсионеров деньги за пересечение КПВВ

НовостиОбщество    21.06.2018 - 00:24
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Взяточника задержали во время получения очередного "транша" в размере 6 тыс. гривен

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке инспектора Госпогранслужбы Лисичанского пограничного отряда. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что злоумышленник систематически требовал деньги с пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, за внесение фиктивных данных о сроках пересечения линии разграничения. Стоимость "услуги" составляла 600 гривен с каждого пенсионера", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой Объединенных сил задержали взяточника в одном из населенных пунктов Луганской области во время получения очередного "транша" в размере 6 тыс. гривен.

"Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжаются следственные действия", - добавили в СБУ.

Напомним, недавно руководителя Николаевского следственного изолятора уличили в систематических взятках. По результатам обысков правоохранители нашли у чиновника часть денег.

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Теги публикации: пограничники, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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