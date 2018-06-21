У Луганській області інспектор ДПСУ вимагав з пенсіонерів гроші за перетин КПВВ

Хабарника затримали під час отримання чергового "траншу" в розмірі 6 тис. гривень

У Луганській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі інспектора Держприкордонслужби Лисичанського прикордонного загону. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично вимагав гроші з пенсіонерів, які мешкають на окупованих територіях, за внесення фіктивних даних про терміни перетину лінії розмежування. Вартість "послуги" становила 600 гривень з кожного пенсіонера", - йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою Об’єднаних сил затримали хабарника в одному із населених пунктів Луганської області під час отримання чергового "траншу" в розмірі 6 тис. гривень.

"Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають слідчі дії", - додали в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно керівника Миколаївського слідчого ізолятора викрили на систематичних хабарах. За результатами обшуків правоохоронці знайшли у посадовця частину грошей.