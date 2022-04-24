UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области без газа остаются 46 населенных пунктов, еще 38 - обесточены

Фото: в Луганской области без газа остаются 46 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области без газоснабжения остаются 46 населенных пунктов. Еще 38 пунктов обесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Отмечается, 23 апреля в результате обстрелов российскими оккупантами в Горной общине перебит магистральный газопровод высокого давления. Без газа остались около 5,5 тысячи абонентов.

Также из-за этого горела трансформаторная подстанция. Без света и воды вторые сутки находятся жители Северодонецка.

Всего в Луганской области 113 610 абонентов остались без газа. Света нет у 114 155 потребителей.

Напомним, вчера российские оккупанты 12 раз обстреляли Луганскую область. Погибли 8 мирных жителей, еще 2 ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна России против Украины