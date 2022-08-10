По данным следствия, с начала вторжения России в Украину полицейские Луганской области предали присягу и добровольно согласились работать в "полиции ЛНР". Они стали "работниками полиции" в подконтрольном оккупационным властям "Станично-Луганскому райотделу министерства внутренних дел ЛНР".

Подозреваемые внедряют так называемое "законодательство ЛНР", активно поддерживают российскую агрессию против Украины и занимаются пропагандой оккупационного режима среди местного населения.

"Правоохранителям" объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об объявлении их в розыск и избрании им меры пресечения.

Фото: В Луганской области еще трех полицейских подозревают в госизмене (gp.gov.ua)