В Луганской области еще трое правоохранителей перешли на сторону страны-оккупанта. Их подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
По данным следствия, с начала вторжения России в Украину полицейские Луганской области предали присягу и добровольно согласились работать в "полиции ЛНР". Они стали "работниками полиции" в подконтрольном оккупационным властям "Станично-Луганскому райотделу министерства внутренних дел ЛНР".
Подозреваемые внедряют так называемое "законодательство ЛНР", активно поддерживают российскую агрессию против Украины и занимаются пропагандой оккупационного режима среди местного населения.
"Правоохранителям" объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об объявлении их в розыск и избрании им меры пресечения.
Фото: В Луганской области еще трех полицейских подозревают в госизмене (gp.gov.ua)
Напомним, ранее девяти правоохранителям из Луганской области сообщили о подозрении в госизмене.
Ранее мэру Купянска (Харьковская область) объявили подозрение в госизмене из-за того, что он перешел на сторону оккупантов и пытался создать свою "обладминистрацию".
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