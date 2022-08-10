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В Луганской области еще трех полицейских подозревают в госизмене

Фото: В Луганской области еще трех полицейских подозревают в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Луганской области еще трое правоохранителей перешли на сторону страны-оккупанта. Их подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, с начала вторжения России в Украину полицейские Луганской области предали присягу и добровольно согласились работать в "полиции ЛНР". Они стали "работниками полиции" в подконтрольном оккупационным властям "Станично-Луганскому райотделу министерства внутренних дел ЛНР".

Подозреваемые внедряют так называемое "законодательство ЛНР", активно поддерживают российскую агрессию против Украины и занимаются пропагандой оккупационного режима среди местного населения.

"Правоохранителям" объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об объявлении их в розыск и избрании им меры пресечения.

Фото: В Луганской области еще трех полицейских подозревают в госизмене (gp.gov.ua)

Напомним, ранее девяти правоохранителям из Луганской области сообщили о подозрении в госизмене.

Ранее мэру Купянска (Харьковская область) объявили подозрение в госизмене из-за того, что он перешел на сторону оккупантов и пытался создать свою "обладминистрацию".

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