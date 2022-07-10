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В Луганской области еще девять полицейских подозреваются в госизмене

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Луганская область, Воскресенье 10 июля 2022 16:11
В Луганской области еще девять полицейских подозреваются в госизмене Фото: девять полицейских из Луганской области подозревают в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Еще девять полицейских из Луганской области перешли на сторону оккупантов. Их подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, весной 2022 года сотрудники полиции предали присягу и начали сотрудничать с врагом. Во время оккупации населенных пунктов Луганской области девять полицейских прошли собеседование с представителя так называемой "ЛНР". Предатели добровольно согласились работать в незаконно созданных структурах.

По данному факту было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК Украины, а полицейским объявлено подозрение в госизмене.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске.

Напомним, мэру Купянска (Харьковская область) объявили подозрение в госизмене из-за того, что он перешел на сторону оккупантов и пытался создать свою "обладминистрацию".

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