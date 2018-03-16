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Кабмин до конца марта согласует выделение 1 млрд гривен на модернизацию шахт

НовостиЭнергетика    16.03.2018 - 11:33
Фото: угольная шахта (УНИАН)
Фото: угольная шахта (УНИАН)

Гройсман заявил о необходимости инвестировать в увеличение добычи угля

Кабинет министров Украины до конца марта согласует механизм выделения 1 млрд гривен на модернизацию шахт. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения 1 млрд гривен госгарантий. Надо инвестировать туда, где никто не украдет, и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля", - заявил Гройсман.

 

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что Украина намерена инвестировать 2,5 млрд гривен в модернизацию шахт в 2018 году.

"Мы переходим к той форме управления, при которой каждая шахта должна нести ответственность за эффективность своей работы. Реструктуризация отрасли позволит сразу же сэкономить государству дополнительные 1,5 млрд гривен", - отметил Насалик.

 

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Теги: Кабинет Министров Украины, Шахта, модернизация
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