Кабмин до конца марта согласует выделение 1 млрд гривен на модернизацию шахт

Кабинет министров Украины до конца марта согласует механизм выделения 1 млрд гривен на модернизацию шахт. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения 1 млрд гривен госгарантий. Надо инвестировать туда, где никто не украдет, и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля", - заявил Гройсман.

Модернізація шахт: до кінця березня остаточно погодимо механізм виділення 1 млрд грн держгарантій. Треба інвестувати туди, де ніхто не вкраде, і де можна закласти можливості для збільшення видобутку вугілля. pic.twitter.com/h6H6HbxzUP — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что Украина намерена инвестировать 2,5 млрд гривен в модернизацию шахт в 2018 году.

"Мы переходим к той форме управления, при которой каждая шахта должна нести ответственность за эффективность своей работы. Реструктуризация отрасли позволит сразу же сэкономить государству дополнительные 1,5 млрд гривен", - отметил Насалик.