У Луганській області у двох шахтах працівники залишись без світла

У Луганській області на двох шахтах - "Карбоніт" і "Золоте" - сталось знеструмлення, у результаті якого без електроенергії та можливості піднятися ліфтом під землею залишились близько 200 працівників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується протягом двох годин", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується протягом 2 годин — МТОТ (@mtot_gov_ua) March 18, 2018

У міністерстві зазначили, що роботи з відновлення електропостачання до селищ Золоте і Карбоніт ще тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України до кінця березня погодить механізм виділення 1 млрд гривень на модернізацію шахт. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.