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У Луганській області у двох шахтах працівники залишись без світла

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 16:35
Фото: вугільна шахта (УНІАН)
Фото: вугільна шахта (УНІАН)

Без електроенергії та можливості піднятися ліфтом під землею залишились близько 200 працівників

У Луганській області на двох шахтах - "Карбоніт" і "Золоте" - сталось знеструмлення, у результаті якого без електроенергії та можливості піднятися ліфтом під землею залишились близько 200 працівників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується протягом двох годин", - йдеться у повідомленні.

У  міністерстві зазначили, що роботи з відновлення електропостачання до селищ Золоте і Карбоніт ще тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України до кінця березня погодить механізм виділення 1 млрд гривень на модернізацію шахт. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 

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Теги: Шахта
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