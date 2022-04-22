В Луганской области двух депутатов подозревают в коллаборационизме: вступили в сговор с оккупантами

В частности, в марте 2022 года депутаты вступили в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями "ЛНР".

Один из них добровольно вступил в должность "исполняющего обязанности председателя - первого заместителя главы администрации Сватовского района ЛНВ", другая - "советника на общественных началах исполняющего обязанности главы администрации Сватовского района ЛНР".

Также подозреваемая публично призвала к поддержанию оккупационной власти и полного сотрудничества с представителями "ЛНР". Ее публичные призывы транслировались СМИ псевдореспубликы и распространялись в открытых источниках информации.

Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил им о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 2, ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).