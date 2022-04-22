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В Луганской области двух депутатов подозревают в коллаборационизме: вступили в сговор с оккупантами

Депутатов в Луганской области подозревают в коллаборационизме (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области двух депутатов Сватовского районного совета подозреваются в коллаборационизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В частности, в марте 2022 года депутаты вступили в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями "ЛНР".

Один из них добровольно вступил в должность "исполняющего обязанности председателя - первого заместителя главы администрации Сватовского района ЛНВ", другая - "советника на общественных началах исполняющего обязанности главы администрации Сватовского района ЛНР".

Также подозреваемая публично призвала к поддержанию оккупационной власти и полного сотрудничества с представителями "ЛНР". Ее публичные призывы транслировались СМИ псевдореспубликы и распространялись в открытых источниках информации.

Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил им о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 2, ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области сообщили о подозрении коллаборанту, который возглавил оккупационную власть.

Также мы писали, что в Киевской области задержали "монаха", которой сотрудничал с оккупантами.

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