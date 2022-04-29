В Луганской области два спасателя попали под обстрел и получили ранения

В Луганской области два сотрудника ГСЧС получили ранения при исполнении. Сообщается, что они попали под обстрел российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Сейчас им оказывают помощь врачи.

Отмечается, в спасателя диагностировано баротравму головы, у водителя - осколочное ранение лица.

Однако, там они попали под обстрелы российской армии.

Так, старший пожарный-спасатель и водитель 38 государственной пожарно-спасательной части ехал на помощь мирному населению в Новодружеськ.

Ранее мы сообщали, что за сутки в Луганской области погибли 4 человека.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 65-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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