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У Луганській області два рятувальника потрапили під обстріл та отримали поранення

Рятувальники на Луганщині отримали поранення (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області два співробітника ДСНС отримали поранення при виконанні. Повідомляється, що вони потрапили під обстріл російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Так, старший пожежний-рятувальник та водій 38 державної пожежно-рятувальної частини їхав на допомогу мирному населенню у Новодружеськ.

Однак, там вони потрапили під обстріли російської армії.

Зазначається, у рятувальника діагностовано баротравму голови, у водія - осколкове поранення обличчя.

Наразі їм надають допомогу лікарі.

Раніше ми повідомляли, що за добу в Луганській області загинули 4 людини.

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