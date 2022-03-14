UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луганской области часть жителей потеряла мобильную связь

Автор: Сергей Пышкин

Часть местных жителей в Луганской области потеряла мобильную связь. Вероятно к этому причастны российские оккупанты, однако вопрос уже решается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Луганской обладминистрации Сергея Гайдая.

Гайдай призывает всех неравнодушных убрать пароли с WIFI, чтобы люди, потерявшие связь могли бы предупредить об этом своих близких.

"Это работа рашистів. Работаем над этим вопросом. Пока прошу там, где есть свет, есть интернет - убирайте пароли с WIFI, чтобы люди могли пользоваться, написать близким", - пишет Гайдай.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что российские оккупанты активизировали деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

Война России против Украины продолжается девятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск