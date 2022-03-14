В Луганской области часть жителей потеряла мобильную связь

Часть местных жителей в Луганской области потеряла мобильную связь. Вероятно к этому причастны российские оккупанты, однако вопрос уже решается.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Луганской обладминистрации Сергея Гайдая.
Гайдай призывает всех неравнодушных убрать пароли с WIFI, чтобы люди, потерявшие связь могли бы предупредить об этом своих близких.
"Это работа рашистів. Работаем над этим вопросом. Пока прошу там, где есть свет, есть интернет - убирайте пароли с WIFI, чтобы люди могли пользоваться, написать близким", - пишет Гайдай.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что российские оккупанты активизировали деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.
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