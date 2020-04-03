В Луганской области будут судить организатора "референдума" 2014 года

В Луганской области будут судить члена "участковой избирательной комиссии", которая приняла участие в организации и проведении псевдореферендума в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По информации правоохранительных органов, жительница г. Горское Луганской области в мае 2014 года формировала списки избирателей, выдавала "бюллетени", контролировала процесс и порядок голосования.

"Прокуроры управления надзора в уголовных производствах по преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении.

Далее после завершения псевдореферендума и подсчета бюллетеней результаты голосования на указанном участке были переданы в "центральную избирательную комиссию" для провозглашения в дальнейшем самостоятельности "Луганской народной республики".

Напомним, в Донецкой области заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения "министру транспорта ДНР". По информации следствия, с декабря 2018 года мужчина занимает должность так называемого "министра транспорта ДНР".

Как сообщало РБК-Украина, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха военнослужащие Нацгвардии задержали участника российских незаконных вооруженных формирований. Боевика обнаружили во время проверки одного из пассажирских автобусов.