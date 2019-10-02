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В Луганской области будут судить организатора "референдума" в 2014 году

Новости » Происшествия    02.10.2019 - 12:54
В Луганской области будут судить организатора "референдума" в 2014 году
Иллюстративное фото (mykolaivka-rada.gov.ua)

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

В Луганской области будут судить одного из организаторов так называемого "референдума", который состоялся на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как сообщается, прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении жителя Станично Луганского района, который принимал участие в организации так называемого "референдума". Данный гражданин добровольно исполнял обязанности члена участковой избирательной комиссии", он посещал людей, которые не могли самостоятельно прийти на "участок".

Отмечается, что мужчину обвиняют в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде содержании под стражей сроком от 5 до 10 лет.

"Поскольку мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Латвии будут судить мужчину, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в период с февраля 2015 года по май 2016 года. Латвиец входил в диверсионно-разведывательную группу незаконных вооруженных формирований.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе будут судить трех местных жителей, которые в 2015 году принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Боевики входили в состав так называемой "ДНР". Задержанные также подозреваются в причастности к обороту оружия и наркотиков.

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