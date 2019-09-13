В Латвии будут судить боевика, воевавшего на Донбассе

Иллюстративное фото (vk.com/sdd_sevastopol)

Боевик входил в диверсионно-разведывательную группу

Видземский суд Риги 29 октября рассмотрит дело Иварса Келлийса, которого обвиняют в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе и участии в боевых действиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как сообщается, обвиняемый принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований в период с февраля 2015 года по май 2016 года. Латвиец входил в диверсионно-разведывательную группу боевиков.

Отмечается, что Келлийс был задержан в 2016 году сразу после возвращения в страну. Боевику была избрана мера пресечения в виде запрета на выезд из страны и надзора полиции. Позже меры пресечения были отменены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе будут судить трех местных жителей, которые в 2015 году принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Боевики входили в состав так называемой "ДНР". Задержанные также подозреваются в причастности к обороту оружия и наркотиков.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители задержали боевика "ЛНР", которого обвиняют в минировании мостов и дорог в Луганской области. Боевик взорвал мост, который соединял населенные пункты Лисичанск и Рубежное. Задержанный находился в розыске с 2014 года.