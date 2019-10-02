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У Луганській області судитимуть організатора "референдуму" в 2014 році

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 12:54
У Луганській області судитимуть організатора "референдуму" в 2014 році
Ілюстративне фото (mykolaivka-rada.gov.ua)

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

У Луганській області судитимуть одного з організаторів так званого "референдуму", який відбувся на Донбасі в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Як повідомляється, прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Станично Луганського району, який брав участь в організації так званого "референдуму". Даний громадянин добровільно виконував обов'язки члена "дільничної виборчої комісії", він відвідував осіб, які не могли самостійно прийти на "дільницю".

Зазначається, що чоловіка звинувачують у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді триманні під вартою терміном від 5 до 10 років.

"Оскільки чоловік повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Латвії судитимуть чоловіка, який брав участь в бойових діях на Донбасі у період з лютого 2015 року по травень 2016 року. Латвієць входив до диверсійно-розвідувальної групи незаконних збройних формувань.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі судитимуть трьох місцевих жителів, які в 2015 році брали участь в бойових діях на Донбасі. Бойовики входили до складу так званої "ДНР". Затримані також підозрюються в причетності до обігу зброї та наркотиків.

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