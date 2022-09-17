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В Луганской области не будет отопительного сезона даже в случае деоккупации, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

В Луганской области не удастся провести отопительный сезон, поскольку российские военные уничтожили инфраструктуру для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Отопительный сезон этой зимой в Луганской области не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырех месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру", - заявил Гайдай.

По информации главы области, даже в случае быстрой деоккупации области власти будут просить людей не возвращаться надолго в свои населенные пункты.

Несмотря на возможный ремонт тепловых котлов, отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую по городам, до зимы невозможно.

Напомним, что боиза Луганскую область будут тяжелыми, кафиры готовятся к обороне.

Также, кафиры выключили интернет в Луганской области и вывозят в РФ награбленное.

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