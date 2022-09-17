В Луганській області не буде опалювального сезону навіть у разі деокупації, - Гайдай

В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки російські військові знищили інфраструктуру для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Опалювальний сезон цієї зими на Луганщині не вдасться провести, особливо в тих містах, де протягом понад чотирьох місяців домівки потерпали від обстрілів. Російські війська знищили там практично всю інфраструктуру", - заявив Гайдай.

За інформацією очільника області, навіть у разі швидкої деокупації області влада проситиме людей не повертатися надовго у свої населені пункти.

Пропри можливий ремонт теплових котлів, відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту по містах, до зими неможливо.