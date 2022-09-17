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В Луганській області не буде опалювального сезону навіть у разі деокупації, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки російські військові знищили інфраструктуру для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Опалювальний сезон цієї зими на Луганщині не вдасться провести, особливо в тих містах, де протягом понад чотирьох місяців домівки потерпали від обстрілів. Російські війська знищили там практично всю інфраструктуру", - заявив Гайдай.

За інформацією очільника області, навіть у разі швидкої деокупації області влада проситиме людей не повертатися надовго у свої населені пункти.

Пропри можливий ремонт теплових котлів, відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту по містах, до зими неможливо.

Нагадаємо, що бої за Луганську область будуть важкими, окупанти готуються до оборони.

Також, окупанти вимикнули інтернет в Луганській області та вивозять до РФ награбоване.

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