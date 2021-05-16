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В Луганской области боевики разрушили кладбище с помощью военной техники

Автор: Юлия Струк

Боевики "ЛНР" проехали по кладбищу во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске на военной технике. Местные жители опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

По словам местных жителей, танк сошел с дороги в районе 5-й шахты возле кладбища и проехал по могилам.

"Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбиты памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все повреждено... Как после бомбежки", - пишут жители.

Отмечается, что такое на этом кладбище происходит уже второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местной "власти", однако никого к ответственности не привлекли, а людям не возместили убытки.

Кроме того, по словам местных жителей, военная техника передвигается по городским дорогам постоянно.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе из реактивного пехотного огнемета обстреляли окрестности Катериновки, пострадавших нет.

Как писало РБК-Украина, вчера на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал один военный. В общем оккупационные войска вчера 16 раз нарушали режим прекращения огня.

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Новости Украины Луганскбоевикикладбище