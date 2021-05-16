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У Луганській області бойовики зруйнували кладовище за допомогою військової техніки

Автор: Юлія Струк

Бойовики "ЛНР" проїхали по кладовищу у тимчасово непідконтрольному українській владі Перевальську на військовий техніці. Місцеві жителі опублікували в соцмережах фото понівечених пам'ятників і могил.

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

За словами місцевих жителів, танк зійшов з дороги в районі 5-ї шахти біля кладовища і проїхав по могилах.

"Ми йшли по могилах, які стерли траками танка, розбито пам'ятники, фотографії померлих всюди розкидані, все понівечено... Як після бомбардування", - пишуть мешканці.

Зазначається, що таке на цьому кладовищі відбувається вже вдруге. Минулого року постраждало менше могил, жителі зверталися до місцевої "влади", однак нікого до відповідальності не притягнули, а людям не відшкодували збитки.

Крім того, за словами місцевих жителів, військова техніка пересувається міськими дорогами постійно.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі з реактивного піхотного вогнемету обстріляли околиці Катеринівки, постраждалих немає.

Як писало РБК-Україна, вчора на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав один військовий. Загалом окупаційні війська вчора 16 разів порушували режим припинення вогню.

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