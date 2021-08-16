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В Луганской области автомобиль ГСЧС попал в аварию: пострадали два человека

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Луганская область, Понедельник 16 августа 2021 12:43
В Луганской области автомобиль ГСЧС попал в аварию: пострадали два человека Фото: в Северодонецке специальный автомобиль ГСЧС попал в ДТП (Facebook-страница Татьяны Погукай)
Автор: РБК-Украина

В результате аварии два человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Татьяну Погукай.

Сообщается, что в воскресенье, 15 августа, в 15:35 правоохранители получили сообщение о том, что по улице Новикова перевернулся автомобиль ГСЧС.

"На месте происшествия следователи установили, что автомобиль ГСЧС "МАЗ", которым управлял 42-летний водитель, двигался на вызов по улице Новикова в направлении улицы Курчатова. Вблизи дома №13 по улице Новикова, неустановленный на данный момент автомобиль светлого цвета, который двигался в попутном направлении, совершил маневр - поворот, из-за чего водитель специального автомобиля совершил экстренное торможение, выехал с дорожного полотна и перевернулся", - сообщила Погукай.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля ГСЧС госпитализирован в травматологическое отделение больницы Северодонецка, а 35-летней фельдшеру-спасателю оказана медицинская помощь.

Уголовное производство открыто по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, что 15 августа во Львовской области произошла авария, в результате которой пострадали 6 человек.

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