У Луганській області майже 90 шахтарів заблоковані під землею

Через грозу сталося аварійне знеструмлення шахти в населеному пункті Тошківка

У Луганській області в населеному пункті Тошківка через грозу сталося аварійне знеструмлення шахти, внаслідок чого під землею опинилося майже 90 шахтарів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання".

Також повідомляється про масштабні знеструмлення в Сєвєродонецьку. Внаслідок аварійних відключень без електроенергії опинилися загалом 2304 споживачі

"Так, сьогодні, 14 липня в 18:48 через грозу сталося аварійне знеструмлення шахти в населеному пункті Тошківка. Попередньо відомо, що під землею опинилося майже 90 шахтарів", - йдеться у повідомленні.

Так, Сєвєродонецький РЕМ організував оперативно-виїзні бригади для відновлення електропостачання жителям міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті негоди 12 червня 2018 року в Чернівецькій області знеструмленими опинилися 48 населених пунктів.

У багатьох населених пунктах пошкоджено покрівлі житлових і адміністративних будівель, а також поламані дерева.