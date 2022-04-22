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В Луганской области 12 коллаборантам сообщили о подозрении

Фото: в Луганской области 12 коллаборантам сообщили о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Окружная прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности 12 гражданам. Они добровольно согласились занять руководящие должности, которые были предложены оккупантами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, во время временной оккупации территории Старобельского района Луганской области 7 местных жителей добровольно согласились на занятие руководящих должностей в незаконно созданных Старобельской, Марковской, Беловодской и Новопсковской райадминистрациях "ЛНР". Также 5 граждан стали служащими так называемых прокуратур Старобельского и Марковского района "ЛНВ", - пишет пресс-служба.

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым.

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