В Луганской обл. правоохранители изъяли арсенал оружия и взрывчатки

В Сватовском районе Луганской области оперативники уголовного розыска в рамках уголовного производства по факту подрыва филиала банка провели следственные действия и обнаружили большое количество оружия и взрывчатки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что в поселке Мостки Сватовского района правоохранители в гараже 58-летнего мужчины обнаружили арсенал оружия. На место находки сразу прибыли специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа.

Правоохранители изъяли у мужчины 5 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 6 автоматов Калашникова, 57 гранат РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ, 3 противопехотные мины МОН-50, 5 запалов к минам, 53 запалы к гранатам, 36 магазинов к АК, около 11 тыс. патронов и 15 сигнальных ракет.

Фото: арсенал оружия в Луганской области lg.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой обл. правоохранители изъяли арсенал оружия. Полицейские обследовали дом и изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибром 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 мм