В Луганській обл. правоохоронці вилучили арсенал зброї та вибухівки

У Сватівському районі Луганської області оперативники карного розшуку у рамках кримінального провадження за фактом підриву філії банку провели слідчі дії та виявили велику кількість зброї та вибухівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що у селищі Містки Сватівського району правоохоронці у гаражі 58-річного чоловіка виявили арсенал зброї. На місце знахідки одразу прибули спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці вилучили у чоловіка 5 гранатометів РПГ-22 та РПГ-26, 6 автоматів Калашникова, 57 гранат РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ, 3 протипіхотні міни МОН-50, 5 запалів до мін, 53 запали до гранат, 36 магазинів до АК, близько 11 тис. набоїв та 15 сигнальних ракет.

Фото: арсенал зброї в Луганській області (lg.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій обл. правоохоронці вилучили арсенал зброї. Поліцейські обстежили будинок та вилучили ручні протитанкові гранатомети, автомат з трьома магазинами до нього, а також цинк із набоями калібром 7,62 мм у кількості 728 штук та 48 набоїв калібром 5,45 та 9 мм