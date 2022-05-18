В Луганской и Донецкой областях ВСУ отбили 16 атак врага. Еще продолжаются бои

Вдоль всей полосы обороны (Луганская и Донецкая области) враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем. Также наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.
Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Разрушили и повредили 68 гражданских объектов из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, Дом культуры, котельную, электрическую подстанцию и тому подобное. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (среди них две семьи с несовершеннолетними детьми), 7 получили ранения.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на двух локациях продолжаются бои.
Наши отважные воины наносят захватчикам потери в живой силе и технике.
За уходящие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Напомним, военнослужащие Вооруженных сил сбили очередной вражеский самолет в украинском небе. Инцидент с российским Су-34 произошел вблизи оккупированного Купянска Харьковской области.
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