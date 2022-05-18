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В Луганской и Донецкой областях ВСУ отбили 16 атак врага. Еще продолжаются бои

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Вдоль всей полосы обороны (Луганская и Донецкая области) враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем. Также наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.

Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Разрушили и повредили 68 гражданских объектов из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, Дом культуры, котельную, электрическую подстанцию и тому подобное. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (среди них две семьи с несовершеннолетними детьми), 7 получили ранения.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на двух локациях продолжаются бои.

Наши отважные воины наносят захватчикам потери в живой силе и технике.

За уходящие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 8 танков;
  • 17 единиц боевой бронированной техники;
  • 4 специальных бронированных автомобиля;
  • 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил сбили очередной вражеский самолет в украинском небе. Инцидент с российским Су-34 произошел вблизи оккупированного Купянска Харьковской области.

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