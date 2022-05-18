У Луганській та Донецькій областях ЗСУ відбили 16 атак ворога. Ще тривають бої

Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Зруйнували і пошкодили 68 цивільних об’єктів з них: 43 житлові будинки, 2 школи, будівельний ліцей, дитячий садок, швейну фабрику, залізничну станцію, будинок культури, котельню, електричну підстанцію тощо. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 15 мирних мешканців (серед них дві родини з неповнолітніми дітьми), 7 отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на двох локаціях тривають бої.

Наші відважні воїни завдають загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

17 одиниць бойової броньованої техніки;

4 спеціальні броньовані автомобілі;

6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.