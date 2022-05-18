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У Луганській та Донецькій областях ЗСУ відбили 16 атак ворога. Ще тривають бої

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Уздовж усієї смуги оборони (Луганська і Донецька області) ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Також завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Зруйнували і пошкодили 68 цивільних об’єктів з них: 43 житлові будинки, 2 школи, будівельний ліцей, дитячий садок, швейну фабрику, залізничну станцію, будинок культури, котельню, електричну підстанцію тощо. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 15 мирних мешканців (серед них дві родини з неповнолітніми дітьми), 7 отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на двох локаціях тривають бої.

Наші відважні воїни завдають загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 8 танків;
  • 17 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 4 спеціальні броньовані автомобілі;
  • 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил збили черговий ворожий літак в українському небі. Інцидент із російським Су-34 трапився поблизу окупованого Куп'янська Харківської області.

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