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Под Луганском злоумышленник организовал сбор поборов для перехода границы

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Луганская область, Пятница 26 ноября 2021 15:47
Под Луганском злоумышленник организовал сбор поборов для перехода границы Архивное фото: правоохранители задержали преступника (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В Луганской области за попытку подкупа пограничника задержали злоумышленника. Он организовал схему сбора поборов с путешественников за проход границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Злоумышленник придумал схему для получения денег от лиц, которые пересекали границу возле пункта пропуска "Милово". В свою преступную деятельность он пытался втянуть пограничника. Однако тот доложил о нарушении в установленном порядке.

Преступника задержали во время передачи взятки в размере 6,5 тысячи гривен военному пограничной службы.

Под Луганском злоумышленник организовал сбор поборов для перехода границыФото: в Луганской области задержали преступника, который давал взятку пограничнику (mvs.gov.ua)

Мероприятия проводились под процессуальным руководством Старобельской окружной прокуратуры в рамках досудебного расследования по ч.3 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о выявлении скрытого в Черниговской области, вблизи границы с Россией и Беларусью, арсенала огнестрельного оружия с тепловизорами. Тайник нашли на территории охотничьих баз.

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Служба безопасности Украины
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