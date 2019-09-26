Луганского пограничника подозревают в работе на "ЛНР"

В Краматорске задержали сотрудника Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы по подозрению в работе на так называемую "народную полицию "Луганской народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По сообщению ГБР, подозреваемый в течении 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "ЛНР", после чего вернулся на подконтрольную Украине территорию, где начал работать в Госпогранслужбе. Пограничника подозревают, что он мог передавать боевикам разведданные.

"Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передачу ее членам информации разведывательного характера", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пограничнику сообщено подозрение в участии в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ в Луганской области провела спецоперацию, в результате которой вывели на подконтрольную Украине территорию и задержали боевика "ЛНР".

Также сообщалось, что в Луганской области задержали женщину, которая передавала разведданные боевикам "ЛНР".