В Луганській області затримали організаторку "референдуму"

"У вересні 2022 року, жінка взяла участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території Луганської області. Вона організувала здійснення "голосування" поза межами "виборчої ділянки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, займалась "референдумом" вона в одному з сіл Сватівського району, яке наразі деокуповане українськими військовими. Жінці оголосили підозри у вчинені наступних злочинів:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Колабораційна діяльність.

Підозрювану затримали та помістили під варту. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.