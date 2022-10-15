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В Луганской области разоблачили еще 30 коллаборантов, причастных к похищениям и пыткам

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Луганская область, Суббота 15 октября 2022 15:17
В Луганской области разоблачили еще 30 коллаборантов, причастных к похищениям и пыткам Фото: СБУ разоблачили 30 коллаборантов в Луганской области (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили еще 30 коллаборантов в Луганской области. Предатели причастны к похищениям, пыткам и ограблениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Коллаборанты согласились работать в незаконных "МВД" и "Генпрокуратуре". Они исполняют задачи Москвы, проводят массовые репрессии и незаконные задержания граждан.

"К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы многочисленные факты похищения людей и ограбления их имущества", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала преступления представителя так называемого "Следственного управления по Старобельскому району Генпрокуратуры ЛНР". Он причастен к преследованиям бывших украинских правоохранителей и военных, проживающих на востоке.

Злоумышленник с подчиненными врывался в дома под предлогом сфабрикованных уголовных дел. Они угрожали местным жителям, даже людям с инвалидностью. Коллаборанту объявили подозрение по нескольким статьям УКУ.

Также СБУ разоблачила коллаборантов, вступивших в ряды так называемых "райотделов МВД" в Старобельском и Сватовском районах.

Напомним, СБУ разоблачила в Херсонской области депутата-коллаборанта, помогавшего врагу.

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