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У Луганській області троє чоловіків стали "прокурорами ЛНР". Їх засудили до 10 років тюрми

Фото: прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Троє жителів окупованої частини Луганської області пішли на співпрацю з РФ та обійняли посади "прокурорів "ЛНР". Їх засудили на 10 років тюрми за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що з 2014 року чоловіки співпрацюють з представниками так званої "ЛНР".

"У березні 2022 року вони погодилися на пропозицію представників РФ та добровільно обійняли посади у незаконно створених так званих "прокуратурах Біловодського та Марківського районів Генеральної прокуратури "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Чоловіків судили заочно за колабораційну діяльність. Їм призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 13 років.

Нагадаємо, що колаборант з Луганської області влаштувався до представництва Червоного Хреста у Києві. Він планував під виглядом волонтера втекти з України.

Житель села Невське (Луганська область) допомагав військовим РФ та ремонтував їх техніку. Правоохоронці виявили його та повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

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