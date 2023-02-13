У Луганській області троє чоловіків стали "прокурорами ЛНР". Їх засудили до 10 років тюрми

Троє жителів окупованої частини Луганської області пішли на співпрацю з РФ та обійняли посади "прокурорів "ЛНР". Їх засудили на 10 років тюрми за колабораційну діяльність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що з 2014 року чоловіки співпрацюють з представниками так званої "ЛНР".
"У березні 2022 року вони погодилися на пропозицію представників РФ та добровільно обійняли посади у незаконно створених так званих "прокуратурах Біловодського та Марківського районів Генеральної прокуратури "ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Чоловіків судили заочно за колабораційну діяльність. Їм призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 13 років.
Нагадаємо, що колаборант з Луганської області влаштувався до представництва Червоного Хреста у Києві. Він планував під виглядом волонтера втекти з України.
Житель села Невське (Луганська область) допомагав військовим РФ та ремонтував їх техніку. Правоохоронці виявили його та повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
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