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У Луганській області скаржаться на Шойгу та радять окупантам дезертувати (перехоплення)

Ілюстративне фото: ГУР перехопило розмову зі скаргою на Шойгу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Мешканці Луганської області незадоволені тим, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу командує російською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, у розмові цивільна з Новоборового Луганської області заговорила про невдоволення діями військового керівництва РФ. Окрім того, вона закликала свого співрозмовника до дезертирства.

"То тебе привезли назад туди у комендатуру, ти приїхав із Сєвєродонецька? Та хай вони всі йдуть нах*й. Шойгу і ці всі його зі всім виводком. Додому тобі треба.. Якщо ти мене чуєш, то спробуй, кажу тобі", - сказала співрозмовниця. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що жителі Луганської області незадоволені тим, що росіяни відправляють місцеве населення на забій. Адже з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну росіяни почали мобілізувати на війну жителів окупованих територій.

 

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ГУРВійна в Україні