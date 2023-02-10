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У Луганській області російський мобілізований втік з автоматом з військової частини, - ЗМІ

Фото: мобілізований росіянин втік зі зброєю у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Мобілізований росіянин втік з військової частини, прихопивши автомат. Подія сталася на окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

За даними ЗМІ, втікачем виявився 42-річний Олексій з Санкт-Петербурга. Попередньо, мобілізований 8 лютого самостійно покинув військову частину окупантів, яка дислокується у Луганській області. Росіян прихопив з собою автомат АК-74 та боєкомплект.

Своїм товаришам-окупантам мобілізований сказав, що планує поїхати додому. Зробити це він збирався через Ростовську область Росії.

Окупанти розшукують у Луганські області, а також поліція у Ростовській, Бєлгородські та Воронезькій областях РФ.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що солдата, який втік зі зброєю з України, виявили та ліквідували у Липецькій області РФ.

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ЛуганськокупантиРосійська ФедераціяВійна в Україні